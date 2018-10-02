Safer ayı ne zaman? Safer ayında neler yapılmalı?
Hicri aylardan biri olan Safer ayı için geri sayım başladı. Safer ayında milyonlarca Müslüman vatandaş ellerini Allah'a açıp dualarını okuyacak. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında bol bol dua edilmesi ve günahlara tövbe edilmesi gerekiyor. Peki, Safer ayı ne zaman? Safer ayında neler yapılmalı?
Safer ayı ne zaman sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Safer ayı hicri takvimin ikinci ayıdır. Safer ayını idrak edecek olan vatandaşlar bu mübarek ayda nasıl ibadet edeceklerini merak ediyor. Peki, Safer ayı ne zaman? Safer ayında neler yapılmalı?
SAFER AYI NE ZAMAN?
Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2018 yılı Safer ayı 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 9 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
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