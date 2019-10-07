Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayının son çarşamba günü ne zaman?
'Safer ayı ne zaman bitecek?' sorusu çok sayıda Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Hicri aylardan biri olan safer ayı için araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar, bu ayın ne zaman biteceğini araştırırken bir yandan da bu ayın son çarşamba gününün tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayının son çarşamba günü ne zaman?
Muharrem ayının bitmesiyle birlikte başlayan Safer ayı idrak edilemeye devam ediyor. Safer ayının biteceği tarihe yönelik bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu hususta Diyanet kaynaklarını araştırıyor. İşte, 2019 safer ayı hakkında merak edilen ayrıntılar...
Hicri aylardan biri olan safer ayı 30 Eylül'de idrak edilmeye başlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 28 Ekim 2019 tarihine denk gelecek.
Bu bilgiler ışığında safer ayının ilk çarşamba günü bu yıl 2 Ekim'de idrak edilirken, son çarşamba günü ise 23 Ekim'de idrak edilecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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