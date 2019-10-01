Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayında yapılması gereken ibadetler
Hicri aylardan biri olan safer ayı 30 Eylül'de idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayından sonra ikinci ay olan safer ayında yapılması gereken ibadetlerin neler olduğu ise pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayında yapılması gereken ibadetler neler?
Safer ayı ne zaman bitecek sorusu çok sayıda kişi tarafından sorgulanıyor. Vatandaşlar, bu ayın ne zaman biteceğini araştırırken bir yandan da bu aya özel ibadet şekli olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte, safer ayı hakkında merak edilen ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayı 30 Eylül 2019 Pazartesi günü idrak edilmeye başlandı. Safer ayının bitişi ise 28 Ekim 2019 tarihine denk gelecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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