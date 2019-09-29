Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayında neler yapılmalı?
Hicri takvimin muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı, son günlerde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Muharrem ayının son günlerinin yaklaşılması nedeniyle, safer ayının ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarını araştırıyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlayacak?
Safer ayının 2019 yılında ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Safer ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da safer ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. İşte, safer ayının başlayacağı tarihe ilişkin ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre muharrem ayı 29 Eylül 2019 Pazar günü sona erecek. 30 Eylül 2019 Pazartesi günü ise safer ayı idrak edilmeye başlanacak.
Öte yandan safer ayı 28 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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