Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ibadetleri
Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayının ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Safer ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da Safer ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ibadetleri neler?
Safer ayının başlayacağı tarih, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Muharrem ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri de öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
SAFER AYI NE ZAMAN?
Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2018 yılı Safer ayı 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 9 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.
SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.
Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
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