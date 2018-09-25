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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
25.09.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Şafak Pavey hakim karşısına çıktı

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Şafak Pavey hakim karşısına çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen MİT TIR'ları davası sırasında adliye içinde yürüyüş ve gösteriye katıldığı iddiasıyla "Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Şafak Pavey bugün çıktığı ilk duruşmada beraat etti.

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Şafak Pavey ve avukatları katıldı. Kimlik sorgusu sırasında Uluslararası Kadın Siyasi Liderler Küresel Formu'nun yüksek danışmanlığını yaptığını söyleyen Sanık Pavey, suçlamaları kabul etmedi. Pavey savunmasında, "Olay tarihinde İstanbul Milletvekili ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bağımsız Denetmeniydim. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gazeteci meslektaşlarım Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılamaları yapılmaktaydı.

Davanın kapalı görülmesi sebebiyle koridorda diğer bekleyenlerle birlikte duruşmanın sonlanmasını bekledim. Adliye koridorunda sessizce bekledik. Fakat herhangi bir yürüyüş ve gösteri yapılmamıştır. Sol kol ve bacağım protezdir. Fiziki olarak kalabalığa katılarak yürüyüş yapmak ve alkışlamak gibi eylemleri yapmam mümkün değildir. Beraatimi talep ederim" dedi

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Şafak Pavey'in "Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan dava açılmışsa da sanığın cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti. 

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