Sadeleştirilmiş yargılama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji belgesinin ay sonunda açıklanacağını bildirdi. Adalet Bakanlığı’nın 2019 bütçesi önceki akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Adalete 2002’de bütçeden ayrılan pay, yüzde 0.83 iken 2019’da bu oran yüzde 1.75’e yükseldi.
Bakan Gül, şunları söyledi:
“Yeni dönem vizyonu ‘Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olarak belirlendi. Hak ve özgürlükler korunup geliştirilecek. Adalete erişim imkânı güçlendirilecek. Makul sürede yargılanma hakkı korunacak. Basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş yargılama süreçleri oluşturulacak.
Arşiv kayıtlarının silinmesine ilişkin hali hazırdaki iki farklı süre uygulanmasından vazgeçilerek tek süre belirlenmesinde fayda bulunduğunu değerlendirmekteyiz.
Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi genişletilecek. Asliye ceza ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren suçlara ilişkin soruşturmaların yaklaşık yüzde 60’ı soruşturma aşamasında sonuçlanacak.
15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri bazı fiiller için sosyal önlemler alınması, çocuklara özgü uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.
Ticari uyuşmazlıkta arabuluculuğa başvuru, dava şartı haline getirilecek.
Modern dünyada eğilim dava sayısını azaltmak. Bu, nitelikli yargılamaya ve duruşmaların tek celsede bitirilmesi ilkesine hizmet edecektir. Şikâyete bağlı suçların kapsamı genişletilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle