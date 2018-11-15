Sadece Silivri’de 21.700 mahkûm
Cezaevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı bilgilendirmede, 260 bini hapishanelerde, 597 bini “adli kontrolde” infaz işlemindeki fail sayısının 857 bin kişi olduğunu açıkladı.
Yılmaz’ın verdiği bilgiler şöyle:
385 infaz kurumu var. 303’ü kapalı, 78’i açık. Bu yıl 4 cezaevi daha açılacak.
Arttırılmış kapasiteleri 220 bin olan cezaevlerinde 260 bin mahpus bulunuyor. 199 bini hükümlü, 58 bini tutuklu.
10 bin 208’i kadın, 3 bini çocuk. 743 anne, cezaevinde 0-6 yaş arasındaki çocuğuyla birlikte kalıyor. 543 annenin çocuğu 3 yaşın altında.
Kadınlar, mevcudun yüzde 3.9’unu oluşturuyor.
Çocukların yüzde 57’si tutuklu, kalanı hükümlü.
Cezaevi mevcudunun yüzde 1.2’si çocuk.
123 farklı ülkeden 7 bin 897 yabancı mahkûm var. En çok yabancı 3 bin 102 kişiyle Suriyeliler.
En çok uyuşturucudan tutuklu ve hükümlü var: 50 bin civarında. 47 bini ticaret, 3 bini de kullanmaktan hapiste. 44 bin kişiyle terör mahkûmları ikinci. Üçüncü 40 bin civarında hırsızlık, dördüncü 28 bin civarında cinayet.
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