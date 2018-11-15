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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU
15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sadece Silivri’de 21.700 mahkûm

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Sadece Silivri’de 21.700 mahkûm

Cezaevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı bilgilendirmede, 260 bini hapishanelerde, 597 bini “adli kontrolde” infaz işlemindeki fail sayısının 857 bin kişi olduğunu açıkladı.

Yılmaz’ın verdiği bilgiler şöyle:

385 infaz kurumu var. 303’ü kapalı, 78’i açık. Bu yıl 4 cezaevi daha açılacak.

Arttırılmış kapasiteleri 220 bin olan cezaevlerinde 260 bin mahpus bulunuyor. 199 bini hükümlü, 58 bini tutuklu.

10 bin 208’i kadın, 3 bini çocuk. 743 anne, cezaevinde 0-6 yaş arasındaki çocuğuyla birlikte kalıyor. 543 annenin çocuğu 3 yaşın altında.

Kadınlar, mevcudun yüzde 3.9’unu oluşturuyor.

Çocukların yüzde 57’si tutuklu, kalanı hükümlü.

Cezaevi mevcudunun yüzde 1.2’si çocuk.

123 farklı ülkeden 7 bin 897 yabancı mahkûm var. En çok yabancı 3 bin 102 kişiyle Suriyeliler.

En çok uyuşturucudan tutuklu ve hükümlü var: 50 bin civarında. 47 bini ticaret, 3 bini de kullanmaktan hapiste. 44 bin kişiyle terör mahkûmları ikinci. Üçüncü 40 bin civarında hırsızlık, dördüncü 28 bin civarında cinayet. 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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