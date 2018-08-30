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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
30.08.2018 - 20:58, Son Güncelleme:

Sadece serinlemek istemişlerdi... Dicle'ye giren 2 genç işçi aranıyor

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Sadece serinlemek istemişlerdi... Dicle'ye giren 2 genç işçi aranıyor

Şırnak’ın Cizre İlçesine Bağlı Kurtuluş köyü mevkiinden geçen Dicle Nehrine serinlemek için giren iki işçi suda akıntıya kapılarak kayboldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesi Kurtuluş köyü yakınlarında serinlemek amacıyla nehre giren Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli iki işçi akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Cizre’ye bağlı Kurtuluş köyü yakınlarında saat 17.00 sularında serinlemek için Dicle nehrine giren ve yol yapım çalışmalarında çalışan Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli iki işçi akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, Afad, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi iki işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre’ye su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Gözü yaşlı aileleri, vatandaşlar ve askerler teselli etmeye çalıştı. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Şırnak Cizre'de serinlemek için Dicle nehrine giren 2 işçi kayboldu Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü yakınlarından geçen Dicle nehrine serinlemek için giren iki işçi, akıntıya kapılarak nehir sularında kayboldu.
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