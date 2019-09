Sadece İstanbul’dan 60 ton çöp çıktı

TÜM dünyada çevre temizliğinde farkındalık yaratmak için çığ gibi büyüyen “Let’s Do It” hareketi, Türkiye’de de 81 ilde birden yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Sarıyer’deki ormanlık alanda çöp topladığı etkinlik, İstanbul’da 16 ayrı noktada yapıldı. Let’s Do It İstanbul Temsilcisi Görkem Önal, “Türkiye’de 100 binin üzerinde bir katılım oldu. Sadece Kadıköy Moda’da 600 gönüllü yaklaşık 700 çöp poşeti doldurduk. İstanbul’dan ortalama 60 ton çöp çıktı. Sadece bir tane dünyamız var. O halde temiz tutalım” dedi.

ESTONYA’DA BAŞLADI

Dünya Temizlik Günü, 2008 yılında Estonya’da ‘Let’s Do it’ adlı örgütün ulusal çapta plajlarda, piknik alanlarında ve ormanlarda başlattığı temizlik etkinliğiyle başladı. Kampanya daha sonra sivil toplum örgütlerinin katılımıyla çığ gibi büyüdü. Dünyada 169 ülkede milyonlarca insan dün gönüllü olarak temizlik yaptı. Türkiye’de de SİYAMDER’in (Sivil Yaşam Derneği) koordinatörlüğünde aralarında Gönüllü Çöp Toplayıcıları Topluluğu, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Greenpeace üyeleri, WWF Türkiye, İklim Elçileri Platformu, JCI Türkiye (Junior Chamber International), Lions Derneği, Rotary Kulüp, Kültürler Arası Etkileşim ve Gençlik Derneği (Euroject), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, Iron Butterfly Motor Grubu ve Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği’nin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dernek ve üniversite etkinliğe katıldı.

‘ÇÖPLERİ YERE ATMAYIN’

“Let’s Do It” hareketinin İstanbul Temsilcisi ve Okan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Görkem Önal, Hürriyet’e şu açıklamada bulundu: “Estonya’da başlayan bu etkinlik 2013’ten beri de Türkiye’de yapılıyor. Bu sene rekor bir katılım oldu. Tüm dünyada 169 ülkede bugün bu etkinlik yapıldı. Türkiye’de 100 binin üzerinde bir katılım oldu. Dünyayı bir günde temizlemek ve farkındalık için yaptık. Çöpü atan biz değiliz ama bu memleket bizim.”

Bakırköy Botanik Parkı’ndaki etkinliğin başında ise sanatçı Zeliha Sunal vardı. Son yıllarda çevre konusundaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Atıksız Yaşam Platformu kurucusu Zeliha Sunal şunları söyledi: “Biz Bakırköy’ü seçtik çünkü kozmopolit bir ilçe. Botanik Park çocukların oynadığı güzel bir alan. Biz de burayı temizleyelim dedik. Atmadan önce düşünmek lazım. Attığımızın ne işe yaradığını bilmek gerekir. Geri dönüşüm çok önemli. Sentetik plastik elyaflar almak için atık almaya başladık yurtdışından. Türkiye’de atık malzemelerin sadece yüzde 1’i geri dönüştürülüyor. Türkiye’de yılda 35 milyon ton çöp çıkıyor. Bunun gibi 179 ülke olduğunu düşünürseniz o 7’nci kıtanın niye oluştuğunu hayal edebilirsiniz. Ben de bu farkındalık için buradayım. Kirletmeye, atmaya artık dur demek geriyor. Artık çöplerinizi yere atmayın. Atıkları toplama işlemi insan yükü, araç yükü, benzin kullanımı demek. Biraz daha dikkatle dünya daha yaşanabilir hale gelebilir. Yapalım gitsin.”





TEMİZLİĞİN MERKEZİ BU YIL KOSOVA

Dünya Temizlik Günü’ne 2018 yılında 157 ülkeden 17 milyon insan katılmıştı. Dünya Temizlik Günü’nün merkezi olarak bu yıl Kosova seçildi. Let’s Do It Hareketi Dünya Başkanı Heidi Solba, “2018’de dünyadaki toplulukların gezegenimiz için bir araya geldiğini gördük. Küresel hareketlerimiz her geçen gün büyümektedir. Milyonlarca vatandaş ve yüzlerce şirket ve organizasyon çalışacak. Hepimiz yanlış yönetilen atık krizine çözümün bir parçasıyız ve hepimiz katkıda bulunabiliriz” dedi. İlk temizlik Fiji’nin sahillerinde başladı, sonra Endonezya’da devam etti. Endonezya ve Fiji’de yaklaşık 10 milyon kişi çöp topladı. Hong Kong da katılım 55 bin kişi oldu. Bulgaristan’da bir haftada 433 bin 683 kişi temizliğe katıldı. Temizlik Günü son olarak Hawaii’de güneşin batışıyla sona erecek.

ATIKLARA BARİYER

ZONGULDAK’ta kent merkezinden geçerek limandan denize dökülen Üzülmez ve Çaydamar derelerinden gelen evsel atıkların oluşturduğu kirlilik nedeniyle Zonguldak Belediyesi tarafından derelerin birleştiği noktaya bariyer çekildi. 24 saat içinde bariyerlere bir çöp konteynerini aşan evsel atıklar birikti. Çöpler arasında plastik atıklar, cam şişeler, teneke, köpük balık kasaları, naylon poşetler ve evsel atıklar olduğu görüldü.

ZONGULDAK’ta kent merkezinden geçerek limandan denize dökülen Üzülmez ve Çaydamar derelerinden gelen evsel atıkların oluşturduğu kirlilik nedeniyle Zonguldak Belediyesi tarafından derelerin birleştiği noktaya bariyer çekildi. 24 saat içinde bariyerlere bir çöp konteynerini aşan evsel atıklar birikti. Çöpler arasında plastik atıklar, cam şişeler, teneke, köpük balık kasaları, naylon poşetler ve evsel atıklar olduğu görüldü.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, evsel atıkların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak halkı çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmaya davet etti. Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Alan, “Zonguldak Limanı’nda yaşanan çevre kirliliği nedeniyle evsel atıkların denize ulaşmaması için kurduğumuz sabit bariyer sisteminin, ne kadar gerekli olduğu gözler önüne serilmiştir. Daha 24 saat bile geçmeden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından toplanan evsel atıklar, çevre duyarlılığı konusunda daha bilinçli olmamız konusu gerçeğini ortaya koymuştur. Bizler, Zonguldak Belediyesi olarak temiz deniz, temiz çevre ve temiz bir kent için periyodik olarak çevre temizlik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ‘Temiz bir kent’ için tüm vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim” dedi. (DHA)

47 TON PLASTİK DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan sıfır atık projesine destek geldi. 15 aylık sürede 150 ton kağıt geri kazandırılarak 4 bin 959 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 2 bin 411 adet yetişkin ağacın kesilmesine engel olundu. Nisan 2018’den itibaren Enerji Bakanlığı’nın TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ genel müdürlüklerinin yerleşik bulunduğu Bahçelievler Kampusu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü kampuslarında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, bağlı ve ilgili kuruluşların yerleşkelerinde de uygulandı. Uygulama sonucunda 47 ton plastik atığın geri dönüşümü ile elyaf içeren tekstil ürünleri, atık ve pis su boruları, sera örtüsü, plastik torba, deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri malzemeler üretilmesi için hammadde elde edildi. Plastik atığın geri dönüşümü sayesinde 658 megavat-saat enerji tasarrufu sağlandı. Bakanlık, Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 23 ton cam atığı geri kazandırırken 2 bin 113 litreden fazla petrol tasarrufu oldu. (Neşe KARANFİL/ANKARA)