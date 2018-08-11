Sadece fındık kaybı 700 ton
Ordu’da önceki gün yaşanan sel felaketinde en büyük zararı fındık üreticisi gördü. Fındık rekoltesinin 3’te 1’i önceki gün yağış alan bölgedeydi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi” dedi.
ORDU’da köprüleri ve menfezleri yıkan sel felaketinden en çok fındık üreticileri zarar gördü. Fındık üreticilerinin kaybını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladığı rakamlarla ortaya koydu. Manisa’da bulunan ve valiliği ziyaret eden Bakan Pakdemirli’ye Ordu’daki sel felaketinin ardından bölgede alınan tedbirlere ilişkin sorular yöneltildi. Ordu’da 230 bin hektar alanda üretim yapıldığını, bu yıl fındıkta rekoltenin 200 bin ton civarında beklendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:
3’TE 1’İ AFET BÖLGESİNDEN
“Fındık rekoltesi 200 bin ton civarında, yağış alan, özellikle felaketin yaşandığı Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Çıkacak rekoltenin üçte biri bu yağış alan bölgedeydi. Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Çıkacak zarar neyse bunun telafisi yönünde gereken her adım atılacaktır. Üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet şefkatli kollarını uzatacak ve ne gerekiyorsa yapacaktır. Orada herkes müsterih olsun.”
KIYIDA BİRİKEN FINDIK TOPLANIYOR
Ünye ilçesindeki selden sonra denize sürüklenen ve kıyıda biriken fındık ile ağaç parçaları, vatandaşların ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla toplanıyor. Ünye Çamlık piknik alanı ve plajındaki kıyıya vuran odun parçalarını toplayan belediye ekipleri, fındıkları ise ayırarak poşetlere koyuyor. Engin Saka, “Temizlik yaptığımız alanda 10 kilograma yakın fındık topladık” dedi. Amaçlarının plajı kullanılabilecek duruma getirmek olduğunu aktaran Saka, “Kıyıya vuran fındıkları ziyan olmaması için topluyoruz” diye konuştu.
HASAR TESPİTİ BİR HAFTA SÜRECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören bölgelerde incelemeler yaptı. Bakan Kurum, hasar gören tüm bina ve yolların tespitlerinin bir haftada tamamlanacağını belirterek, “2 ay içinde de belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayarak, hızlı bir biçimde bunların inşaatı bitirilecek” dedi.
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