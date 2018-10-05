Sadece ayrılmak istiyordu
ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde 1 çocuk annesi Ziynet T. önceki akşam, birlikte yaşadığı Ekrem Çatal’a ayrılmak istediğini söyledi.
İkili arasında çıkan tartışmanın ardından, Ekrem Çatal evi terk etti. Dün sabah oğlu M.C.T.’yi (7) okula götüren Ziynet T. sokakta Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.’ye bağıran Çatal ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözleri önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ziynet T.’nin öldüğü belirlendi. Annesi gözleri önünde öldürülen küçük çocuk, yaşadığı olayın şokuyla uzun süre yerde yatan annesinin cesedine baktı. Kucağında okul malzemelerinin olduğu poşetiyle annesinin cesedine bakan M.C.T.’ye bölgedeki esnaf sahip çıktı. Hayatını kaybeden Ziynet T.’nin cep telefonundaki fotoğraflara bakarak şüphelinin Ekrem Çatal olduğunu belirleyen küçük çocuk ardından polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.
Polis, kaçan Ekrem Çatal’ı yakalamak için çalışma başlattı. Kadın ile otomobildeki kişinin tartıştıklarını belirten bir görgü tanığı “Sonra adam kadına ateş etti ve kaçtı. Her şey çocuğun gözü önünde oldu. Çocuk çok korktu. Kadın yaralı halde çocuğuna su verdi ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk korkmasın diye bunu yaptı sanırım” dedi.
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