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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MANİSA  (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN
22.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

İzmir'den yola çıktı 2 bin dolarla 27 ülke gezdi!

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İzmir'den yola çıktı 2 bin dolarla 27 ülke gezdi!

Evinden üniversite yerleşkesine giderken başladığı otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Manisalı Furkan Erdem, bu şekilde Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki 27 ülkeyi gezdi.

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  • Sadece 2 bin dolar harcayıp otostopla 27 ülke gezdi
  • Sadece 2 bin dolar harcayıp otostopla 27 ülke gezdi
  • Sadece 2 bin dolar harcayıp otostopla 27 ülke gezdi
  • Sadece 2 bin dolar harcayıp otostopla 27 ülke gezdi
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Evinden öğrenim gördüğü üniversite yerleşkesine giderken deneyimlediği otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Manisalı Furkan Erdem, bu yöntemle, yaklaşık 9 ayda sadece 2 bin dolar harcayarak 27 ülkeyi ziyaret etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Furkan Erdem, hayalindeki dünya turunu otostopla gerçekleştirdi.

Yıl başında İzmir'den uçakla Malezya'ya giden Erdem, 7 ay boyunca aralarında Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Singapur'un da bulunduğu birçok Güneydoğu Asya ülkesini otostop yaparak gezdi.

Ağustosta Türkiye'ye dönen Erdem, bu kez Manisa'dan otostopla başladığı seyahatinde Edirne'den Bulgaristan'a geçerek aynı yöntemle Avrupa turuna çıktı. Romanya, Moldova, Belarus, Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinden sonra Polonya, Çekya, Almanya ve Hollanda'ya geçen Erdem, yaklaşık 9 ayda 27 ülkeyi otostopla dolaştı.

Erdem, AA muhabirine, üniversite öğrenimi sırasında otostop yapmaya başladığını, daha sonra yaz tatilinde çalışma ve seyahat programıyla gittiği ABD'de gerçekleştirdiği birikimle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini söyledi.

İçindeki keşfetme tutkusuyla harekete geçtiğini dile getiren Erdem, "Her zaman farklı kültürler ve fazla ülke görebilmenin peşinden gittim. Yurt dışında insanları ve farklı kültürleri görüp tanıdıkça beni daha çok içine çekti. Benim için zevkli bir turdu." dedi.

"HATIR İÇİN BÖCEK YEDİM"

Erdem, benzersiz deneyimler yaşadığı Güneydoğu Asya ülkelerinde tanıştığı birçok insanın kendisini evlerine davet ettiğini, yemek ısmarlamak istediğini anlattı.

Çekya'da da otoyolda araç durdurmaya çalışırken polislerin kendisine ceza yazmak istediğini belirten Erdem, şöyle konuştu:

"Bu sırada bir kadın sürücü durdu ve beni aracına aldı, polislerin de ceza yazmasını önledi. Kadın daha önce hiçbir Türk ile tanışmamış. Türkiye'den geldiğimi öğrenince beni evine davet etti, eşi ve çocuklarıyla beraber 2 gün misafir etti. Asya'da da farklı örnekler oldu. Kamboçya'da beni aracına alan biri yemek yemeye davet etti ve saklama kabından böcek çıkarıp tadına bakmamı istedi. Çok ilginçti ama hatır için denemek zorunda kaldım."

SIRADA GÜNEY AMERİKA VAR

Dünya turu sırasında 9 ayda sadece 2 bin dolar harcadığına işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Dünyayı gezmek için çok büyük paralara gerek olmadığını gördüm. Otostopun yanı sıra özellikle Asya'da gönüllülük programları çok ünlü. Örnek verecek olursam çocuklara İngilizce öğretmek ya da mutfak ve temizlik işlerine yardım karşılığında kalacak yer ve yemek buldum. Seyahatlerimi bu şekilde ucuza getirmeye çalıştım."

Otostopla yolculuğun Türkiye'de tehlikeli bir yöntem olarak değerlendirildiğini dile getiren Erdem, ancak durumun böyle olmadığını savundu. Erdem, "Bence otostop, karşılıklı güvenin ve iyi niyetin bir simgesi. Ben durdurduğum sürücüye güveniyorum, o da bana güveniyor. Bu iyi niyet ve güvenin karşılığında birbirimizi ve kültürlerimizi tanımış oluyoruz." dedi.

Erdem, gelecek dönemde de otostopla Güney Amerika turuna çıkmak istediğini sözlerine ekledi.

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