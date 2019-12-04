Saçma sekmiş
İSTANBUL Pendik’te 21 Ağustos 2018’de, oturduğu sitenin çocuk parkında oyun oynadığı sırada gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşuları Barış Balcı’nın silahla vurduğu Hira Nur Demircan’ın (7) davasına devam edildi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 Ağustos tarihinde görülen celsede, saçma tanesinin mağdurun vücuduna girmeden önce bir yere çarpıp çarpmadığının tespiti, ayrıca atılan silahın, öldürücü özellik taşıyıp taşımadığının sorulması istendi. Hazırlanan raporda, Hira Nur’un sırtından çıkarılan saçmanın silahla hedef arasında sert bir zemine çarparak deforme olduğu belirtildi.
Raporda, Adli Tıp uygulamalarında, silahların öldürücü nitelik taşıyıp taşımadıkları yönünden bir değerlendirme yapılmadığı, olayda kişilerin vücutlarında oluşan yaralanmaların, vücutta oluşturdukları harabiyete göre değerlendirildikleri belirtildi.
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