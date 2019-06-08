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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.06.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu! Yüzü tanınmayacak hale geldi...

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Bayram yoğunluğu sebebiyle kuaförde 7 saat boyunca saçları boyalı bırakılan kadının yüzü gözü davul gibi şişti.

Yalova'da saçlarına röfle yaptırmak için kuaföre giden genç kadın az kalsın canından oluyordu.  Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, 45 dakikalık röfle işlemi için kuaföre gitti. İddiaya göre Güngör, kuaförde tam 7 saat kaldı.

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu Yüzü tanınmayacak hale geldi...
Saçları yanan Güngör evine gitti, ancak yüzü ve gözleri giderek şişmeye başladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, kuaförden şikayetçi oldu.
Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu Yüzü tanınmayacak hale geldi...
Gözleri ve yüzü arı sokmuş gibi şişen Sinem Güngör, "Cumartesi günü bayram dolayısıyla saçlarımı boyatmak için kuaföre gittim. Saçlarıma röfle yaptırmak istediğimi söyledim. Saat bir buçuk civarı saçlarıma röfle işlemi yapılmaya başlandı. O sırada başka müşteriler gelmeye başladı. Bir yarım saat başka bir bayanın saçını boyamakla meşgul oldu.
Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu Yüzü tanınmayacak hale geldi...
Daha sonrasında saçlarımın arasına paketler açılmadan küllü kumralları attı. O sırada dört müşteri daha geldi. Bir buçukta girdiğim kuaför salonundan en son ben çıktım. Saat yedi buçuktu. İlk ben girmiştim. Benim üzerime dört tane müşterinin saçını yaptı gönderdi. Saçımda yedi saat boyanın kalması neticesiyle hastanelik oldum. Daha ben oradayken saat dört beş civarı kendimi kötü hissetmeye başladım. Boynumu yan tutarak da çeviremiyordum. Çünkü ödem olmaya başlamıştı. Bunu her saat kendisine söyledim. Abi bana bir şeyler oluyor, ben yanıyorum, kaşınıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum dememe rağmen, biraz daha bekle, saçın açılmadı dedi.
Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu Yüzü tanınmayacak hale geldi...
Sonunda hastaneye kaldırıldım, orada adli rapor tutuldu. İki gün geçici görme kaybı yaşadım. Kulaklarım, boynum, kafamdan ayak tırnaklarıma kadar her yerimde ödem oluşmuştu. Bunu dört gün çektim. Şişliğim daha bugün indi. Konuşma ve çocuk yapma yeteneğinin kaybolması, duyu ve organlarının kaybolması gibi konular var. Ben o gün hastaneden çıktığımda, ikinci günüydü, gözlerim şiş bir şekilde saçımı yapan Osman beyin patronu olan Özcan Bey'e gittim. Kendileri de şok oldu.
Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu Yüzü tanınmayacak hale geldi...
Eşi ve kendisi bana, biz ömür boyu saçınızı yapalım, keratin bakımı yapalım, saçlarınıza boncuk saç takalım. Yeter ki şikayetçi olmayın. Fakat ben saç bakımı değil sağlığımı geri istiyorum. Bu olayın arkasını bırakmayacağım. Osman Bey'e, yıkadıktan sonra saçlarım kopuyor dediğimde, ben size briyantin alayım, siz briyantin kullanın gibi dalga geçercesine cevap verdi. Resmen mağdurum. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

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