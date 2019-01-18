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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
18.01.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Saçına 8 yıldır makas değmeyen Baran, karne aldı

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Saçına 8 yıldır makas değmeyen Baran, karne aldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, doğduğundan bu yana makas değmeyen saçlarıyla dikkat çeken ilkokul 2'nci sınfı öğrencisi Baran Barış (8), karne sevinci yaşadı.

Hediye ve Osman Barış, 4 erkek çocuklarından Baran'ın saçlarını doğduğundan beri hiç kestirmedi. Baran'ın boyu 1 metre 10 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 70 santimetreye ulaştı. İnegöl'ün Fatih İlkokulu'nda 2'nci sınıfta eğitim gören Baran ve arkadaşları, bugün karnelerini alarak sömestir tatiline girdi. Başarısıyla ailesini gururlandıran Baran'ın karnesinde 2 dersinin 'iyi', diğerlerinin ise 'pekiyi' olduğu öğrenildi.

Saçına 8 yıldır makas değmeyen Baran, karne aldı

Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen babası Osman Barış, "4 çocuğumuz var, hepsi erkek, kızımız yok. 4 erkek evladımızın 3'üncüsü Baran. Baran 8 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına geldiğinde saçları çok güzel ve gürdü. Ben de çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedim. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, yine kestirmeye kıyamadık. İlkokula başladı, halen saçına makas değmedi. Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Baran, askere giderken kestireceğini söylüyor. Bir gün Baran bir tesiste lavaboya gitmek istedi. O sırada bir kadın 'Orası erkekler tuvaleti, oraya girmesin' deyince, Baran'ın erkek olduğunu söyledim, çok şaşırdı" dedi.

Saçına 8 yıldır makas değmeyen Baran, karne aldı

 

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