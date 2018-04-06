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    Saç tokası ele verdi... Suç makinesi çıktı

    İHA
    06.04.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Adana'da biri hamile iki kadın hırsızlık zanlısını saç tokası ele verdi. Kadınların il il gezip hırsızlık yaptığı ve suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

    Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye gibi birçok ilde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Nazik G. (39) ve Sevgi B. (24), 27 Mart günü 75336 Sokak’taki bir eve girdi. Evden 100 gram altın, 5 bin lira para, 2 diz üstü bilgisayar ve 1 televizyon çalan 2 kadın kayıplara karıştı.
    Şikayet üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çevrede

    bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis kameralarda hırsızların iki kadın olduğunu ve isimlerini tespit etti. Olaydan 2 gün sonra Güney Kıyı Boyu Caddesi’nde polisi gören kadınlar kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamanın ardından yakalanan zanlıların yapılan üst aramasında çantadan 2 adet büyük boy tornavida çıktı.

    Sorgularında suçu kabul etmeyen şüphelilerden Sevgi B.'nin hırsızlık yaptığı gün güvenlik kamerasında görülen saç tokasını yakalandığı gün de takınca, o görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu inkar edemedi. Yakalandığı sırada üzerinden Gülhanım U. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Nazik G.'nin asıl kimliği yapılan parmak izi çalışmasında tespit edildi. Zanlılardan Sevgi B.'nin 5 aylık hamile olduğu, hamileliğini de hırsızlık yapmak için kullandığı, hırsızlıktan 15 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca diğer zanlının ise hırsızlık suçundan 10 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan hamile Sevgi B.'ye ev hapsi cezası verilirken, Nazik G. tutuklandı.

    Saç tokası ele verdi... Suç makinesi çıktı

    Etiketler: NoMobil , gündem
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