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    Sabuncubeli Tüneli nerede?

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım'ın, açılışını yapacağı Sabuncubeli Tüneli'nin nerede olduğu merak konusu oldu. Sabuncubeli Tüneli'nin hangi bölgede olduğunu ve hangi iki yeri birbirine bağladığını araştıran vatandaşlar konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Sabuncubeli Tüneli nerede?

    Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde tasvir ettiği ve yapımına 2011’de başlanan Sabuncubeli Tüneli'nin nerede olduğu, açılış tarihine kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 'Sabuncubeli Tüneli nerede?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. İşte, Sabuncubeli Tüneli hakkında merak edilenler...

    SABUNCUBELİ TÜNELİ NEREDE?

    Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tüneli, İzmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde inşaatı süren bir tüneldir. Tünel tamamlandığında, İzmir ve Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecektir.

    Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı.

    9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, artık son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kullanıma açılacak.

    Etiketler: Sabuncubeli Tüneli nerede?
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