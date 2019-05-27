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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.05.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Sabri Uzun'a "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

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Sabri Uzun'a "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Uzun hakkında ayrıca "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yaptığı" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame de mahkemeye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre bir süre önce "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan Uzun'a ilişkin savcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden dosyayı ayırdı ve Basın Suçları Soruşturma Bürosu‘na gönderdi.

Bu büroda görevli Cumhuriyet Savcısı da Uzun'un Twitter'daki paylaşımlarıyla ilgili dava açtı.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Uzun'un, "sosyal paylaşım sitesi hesabından herkesin görebileceği şekilde yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırı içeren ifadeler kullanmak suretiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği" kaydedildi.

"Uzun'un ifadelerinin, FETÖ mensuplarınca planlandığı bilinen ve kısaca yargı darbesi olarak adlandırılan 17-25 Aralık sürecinde kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik kullanılan ifadelerle aynı olduğu" belirtilen iddianamede, Uzun'un mesajının eleştiri amacı taşımadığı, düşünce ve ifade özgürlüğü olarak da kabul edilemeyeceği bildirildi.
İddianamede Uzun'un, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

UZUN HAKKINDA "FETÖ'YE YARDIM" İDDİANAMESİ

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun hakkında FETÖ'ye ilişkin "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı da tamamladı.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame değerlendirme aşamasında bulunuyor

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