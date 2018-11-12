'Sabırsız bebekler’ için koştular
Erken doğan bebeklerin hayatta kalmanın ötesinde sağlıkla yaşamaları, ilerleyen hayatlarında sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmamaları için gelişmiş yenidoğan yoğun bakım hizmeti almaları taburculuk sonrası yakından takip edilmeleri de hayati önem taşıyor.
Hekimler, sağlık alanında çalışanlar hep birlikte İstanbul Maratonu’nda yarışa ‘erken’ başlayarak tüm dünyada 17 Kasım’da kutlanan ‘Prematüre Günü’ne dikkat çekip ‘sabırsız bebekler’ için koştular.
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