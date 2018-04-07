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    â€˜SabÄ±r taÅŸÄ± olsa Ã§atlarâ€™

    ANKARA Â
    07.04.2018 - 00:35 | Son GÃ¼ncelleme:

    AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile birlikte Hatayâ€™a giden sanatÃ§Ä± ve sporcularÄ± eleÅŸtiren CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na sert sÃ¶zlerle yÃ¼klendi.

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan MKYK sÃ¼rerken gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ãœnal, Ã¶zetle ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: â€˜Gerilla annesini oynamak istiyorumâ€™ diyerek PKK ve terÃ¶r seviciliÄŸini ifÅŸa eden sanatÃ§Ä± benzerlerine sahip Ã§Ä±kan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun, seÃ§ilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ±yla birlikte sanatÃ§Ä±larÄ±n, terÃ¶ristlerle savaÅŸan MehmetÃ§ikâ€™in ziyaret etmesinden neden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu Ã§ok iyi anlÄ±yoruz. Biz iktidar olarak sorumlu davranÄ±yoruz. Bizim testimiz sÃ¼t dolu onlarÄ±nki boÅŸ olabilir. Bu kadar pespayeliÄŸe mÃ¼saade etmeyiz. Bir tarafta terÃ¶rle mÃ¼cadele edeceÄŸiz, bir taraftan 15 Temmuzâ€™un yaralarÄ±nÄ± sarmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, bir taraftan da sÃ¶zde siyaset yapÄ±yormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen terÃ¶r sevici KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve avanesiyle uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°nsanÄ±n bir sabrÄ± var. SabÄ±r taÅŸÄ± olsa Ã§atlar. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun histeri krizlerinden bÄ±kmÄ±ÅŸ usanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. TÃ¼rkiye bunu hak etmiyor.

    Etiketler: AK Parti , Mahir Ãœnal , gazetehaberleri , gÃ¼ndem
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