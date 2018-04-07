â€˜SabÄ±r taÅŸÄ± olsa Ã§atlarâ€™

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan MKYK sÃ¼rerken gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ãœnal, Ã¶zetle ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: â€˜Gerilla annesini oynamak istiyorumâ€™ diyerek PKK ve terÃ¶r seviciliÄŸini ifÅŸa eden sanatÃ§Ä± benzerlerine sahip Ã§Ä±kan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun, seÃ§ilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ±yla birlikte sanatÃ§Ä±larÄ±n, terÃ¶ristlerle savaÅŸan MehmetÃ§ikâ€™in ziyaret etmesinden neden rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu Ã§ok iyi anlÄ±yoruz. Biz iktidar olarak sorumlu davranÄ±yoruz. Bizim testimiz sÃ¼t dolu onlarÄ±nki boÅŸ olabilir. Bu kadar pespayeliÄŸe mÃ¼saade etmeyiz. Bir tarafta terÃ¶rle mÃ¼cadele edeceÄŸiz, bir taraftan 15 Temmuzâ€™un yaralarÄ±nÄ± sarmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, bir taraftan da sÃ¶zde siyaset yapÄ±yormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen terÃ¶r sevici KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve avanesiyle uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°nsanÄ±n bir sabrÄ± var. SabÄ±r taÅŸÄ± olsa Ã§atlar. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun histeri krizlerinden bÄ±kmÄ±ÅŸ usanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. TÃ¼rkiye bunu hak etmiyor.