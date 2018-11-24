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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İZMİR (İHA)
24.11.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

'Taksici olamazsın' dediler dehşet saçtı!

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İzmir’de, uyuşturucu bağımlıları, sabıkalılar ve eğitime katılmayanlar İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından trafiğe çıkartılmazken, gasp, adam yaralama, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan sabıkası bulunan bir kişi taksici olamayınca odaya saldırdı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, uyuşturucu bağımlıları, sabıkalılar ve eğitime katılmayanların trafiğe çıkartılmasına izin vermiyor. Bu konuda kararlı bir yaklaşım sergileyen oda, çok sayıda sabıkalı kişinin taksici olma isteğini geri çevirdi.

Sabıkası nedeniyle trafiğe çıkartılmayan M.Y. (38) akşam saatlerinde oda önüne geldi. Odaya saldıran M.Y.'nin saldırı anları da kameralara yansıdı. Polis tarafından el konulan görüntülerde M.Y. önce şişeyle odanın camını kırıyor. Daha sonra park halindeki bir otomobildeki kişilerden çekiç alan şahıs önce üzerinde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası logosunun bulunduğu resmi plakalı aracın, ardından da odanın diğer camlarını indiriyor.

Gasp, adam yaralama, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu bulundurma gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu ifade edilen M.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi, taksicilik yapabilmek için başvurduğunu, çok sayıdaki suç kaydı nedeniyle olumsuz yanıt alınca saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 10 ay önce de benzer saldırıya uğramış, bir kişi taşla camları kırmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. Son saldırıda M.Y.’nin yardım aldığı kişilerin, olay öncesinde ve sonrasında şüpheli davranışları ile dikkat çekenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sabıkalıya, bağımlıya engel olma çabalarının doğruluğunun bu son saldırı ile ortaya çıktığına işaret etti. Anık, sektörlerine öncülük eden ve Türkiye’ye örnek uygulamaları nedeniyle son dönemde hedef gösterildiklerini; ancak hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının taksilere yıl sonuna kadar takılmasını zorunlu tuttuğu kameralar ve araçlarımızın internet üzerinden çağrılmasını sağlayacak mobil aplikasyon hazırlığımız nedeniyle bir süredir hakkımızda karalama kampanyası yürütülüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle sabıkalıya, bağımlıya çalışma izni vermememiz yüzünden de algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Saldırganın ve olay sırasında yanındakilerin bir firmaya ait taksilerde zaman zaman çalıştıkları yönünde tespitler var. Sabıka nedeniyle çalışma izin belgesi verilmeyince odamız hedef alınmış. Emniyetin bu hadiseyi kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatacağına eminiz. Şu bilinmeli ki ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan çeviremeyecekler. Ülke genelinde taksilerin eleştirilerin odağında olduğu şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler."

 

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