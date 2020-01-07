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Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR-İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması

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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor.

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  • Sabiha Gökçende pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması
  • Sabiha Gökçende pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması
  • Sabiha Gökçende pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması
  • Sabiha Gökçende pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Pistten çıkan uçağı kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

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