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    Sabiha Gökçen'de inanılmaz görüntüler... Kano kavgası

    Anıl UÇAN (DHA)
    23.02.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

    Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel halk otobüsüne yanlarındaki kanoyla binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay geçtiğimiz salı günü saat 18.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronlarında meydana geldi. Biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel halk otobüsüne kanoyla binmek istedi. Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi. 

    KADIN YERE DÜŞTÜ

    Ancak duruma itiraz eden çift ile otobüs şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı. 

    OTOBÜSÜN ÖNÜNE YATTI

    Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

    Etiketler: Sabiha Gökçen , kano , kavga , son dakika
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