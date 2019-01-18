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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan Artan / DHA
18.01.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak kuşa çarptı

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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak kuşa çarptı

Azur Air'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Boeing 767 tipi uçağına kuş çarptı. Kuşun uçağa çarptığını gören bir pilot ise hemen ‘Kule’yi bilgilendirdi. Pilot, "Bir önceki kalkan uçak kuşa çarptı. Kuş pist dışına düştü" bilgisini verdi. 

Alınan tüm önlemlere rağmen uçuş güzergahında uçan kuşlar uçaklar için tehlikeli olmaya devam ediyor. Kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Son olarak Azur Air'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 12:42'de havalanan ZF6694 sefer sayılı Boeing 767-300 tipi uçağına da kalkışta kuş çarptı. Yerde havalanmak için bekleyen bir başka uçağın pilotu ise çarpmayı görür görmez kule görevlilerine bildirdi. Pilotun bilgilendirmesi üzerine hava trafik kontrolörü, Azur Air'in pilotu ile bağlantıya geçerek kuş çarpması ile ilgili haber verdi. Azur Air pilotunun sorun olmadığını bildirmesi üzerine uçak rotasında uçuşuna devam etti. O anlar ses kayıtlarına da yansıdı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR 

Pilot: Efendim, bir önceki kalkan uçak kuşa çarptı. Gördük, bilginize. Kendisine iletilebilirse iyi olur.

Kule: Efendim, hemen iletiyoruz, teşekkürler…

Kule: Efendim, tekrar check etmem lazım. Kalkan heavy trafikten bahsediyoruz, mutabık mıyız?

Pilot: Mutabıkız. Kuş pist dışına düştü…

Kule: Efendim, sesiniz kesildi. Heavy trafik, kalkışta kuşa çarptı. Pist dışına düştü. Doğru mudur?

Pilot: Mutabıkız…

Kule: Teşekkür ederim, çok sağolun…

YÜKSEK İRTİFALARDA DA ÇARPMA OLAYLARI YAŞANABİLİYOR

Kuş çarpmalarının çoğunluğu hava araçlarının kalkış ya da inişleri sırasında oluşuyor. Veriler doğrultusunda uçaklara kuş çarpması olaylarına çoğunlukla 0-200 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Ancak çok yüksek irtifalarda uçan göçmen kuşlar da uçaklara zarar verebiliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

 

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