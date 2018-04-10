Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayında neler yapılır?

Şaban ayı, mübarek üç ayların içerisindeki ikinci aydır. Faziletleri ve yapılacak olan ibadetleri ile merak edilen Şaban ayı, milyonlarca Müslüman'ın merakla araştırdığı ay olmaya devam ediyor. Peki, Şaban ayı ne zaman idrak edilecek ve bu günün fazileti neler olacak? İşte, detaylı bilgiler

ŞABAN AYI NE ZAMAN?



Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 17 Nisan tarihinde başlamaktadır. Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır;

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.



Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.

Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.



Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.



"Şaban benim ayımdır."



"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.



Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu.



Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.



Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:



"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"



Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,



"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını verirler.