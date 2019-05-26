Sabahattin Önkibar’a yumruklu saldırı
Gazeteci - yazar Sabahattin Önkibar, Ankara Çankaya ilçesindeki evine 300 metre kala saldırıya uğradı.
İddiaya göre iki araçtan inen üç kişi, önünü kestikleri Önkibar’a saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Önkibar hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise araçlarına binerek kaçtı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Önkibar şikâyetçi oldu. Saldırganların kaçtığı araçların plakaları belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor. Önkibar, yazarı olduğu Odatv’ye yaptığı açıklamada “Onlar vurdu, ben vurdum, ama onlar tabii 3 kişi, ben yere düştüm, tekmeleri salladılar. Bu esnada esnaf yetişti, benim hayatımı onlar kurtardı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önkibar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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