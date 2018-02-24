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    Sabaha karşı yangın çıktı, isyan etti: İtfaiye geç geldi

    Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
    24.02.2018 - 07:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı. Yangının çıktığı dairede oturan Yüksel İşleyen, ''İtfaiye benim evime 500 metre. 40 dakika sonra geldi" iddiasında bulundu.

    Songül Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın en üst katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha doğru yangın çıktı. Yangının çıktığı dubleks dairede yaşayan Yüksel İşleyen, eşi ve kızı alevleri fark edince ailesiyle hemen dışarı çıktı.

    Sabaha karşı yangın çıktı, isyan etti: İtfaiye geç geldiİşleyen, bu arada itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıya müdahale etti. Karşı binanın çatısına çıkan itfaiye erlerinin de müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi.

    Sabaha karşı yangın çıktı, isyan etti: İtfaiye geç geldiİşleyen, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerek, "Anlatacak çok şey yok. Sadece şunu söylüyorum. İtfaiye benim evime 500 metre. 40 dakika sonra geldi" dedi.

    Sabaha karşı yangın çıktı, isyan etti: İtfaiye geç geldi

    Sabaha karşı yangın çıktı, isyan etti: İtfaiye geç geldi

     

    Etiketler: Kağıthane , son dakika
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