Sabaha karşı harekete geçildi! Kod adı: 'Narko Timsah'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSabaha karşı harekete geçildi! Kod adı: 'Narko Timsah'
GeriGündem Sabaha karşı harekete geçildi! Kod adı: 'Narko Timsah'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet INAN- Muammer IRTEM/BURSA, (DHA)
12.02.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Sabaha karşı harekete geçildi! Kod adı: 'Narko Timsah'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BURSA'da 4 bin polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde uyuşturucu ve terör operasyonu başlatıldı. Gözaltıların bulunduğu 'Narko Timsah' adı verilen operasyonun devam ettiği belirtildi.

12
  • Bursada 4 bin polisle uyuşturucu ve terör operasyonu
  • Bursada 4 bin polisle uyuşturucu ve terör operasyonu
  • Bursada 4 bin polisle uyuşturucu ve terör operasyonu
  • Bursada 4 bin polisle uyuşturucu ve terör operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. 'Narko Timsah' adı verilen uyuşturucu, terör ve aranan şahıslara yönelik operasyonda 4 bin polis görev aldı.

Eğitimli narkotik madde arama köpekleri ve drone'lerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Havadan helikopterle de takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. 

Operasyonu yöneten İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bursa'da uyuşturucuyu, satıcısını, kullananı bitireceğiz, teröre izin vermeyeceğiz. Çok geniş bir operasyon için düğmeye bastık. 4 bin polisimiz görev yapıyor" dedi.

Gözaltıların olduğu operasyonun sürdüğü bildirildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hemzemin geçitte facia! Bisikletiyle raylardan geçerken...

Korkunç olay... 2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?