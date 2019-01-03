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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sabah yandı, öğlen çöktü

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Sabah yandı, öğlen çöktü

İstanbul Fatih’teki Yedikule Mahallesi’nde bulunan Gençağa Sokak, bir gün içinde iki facianın adresi oldu. Sabah 05.30 sıralarında 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Alevler yanındaki iki binaya da sıçradı. Müdahaleyle yangın söndürülürken, yandaki ahşap bina harabeye döndü. Alevlerin sıçradığı yan binada tesisatçı dükkânı bulunan Turgut Peker, öğlen saatlerinde içeride kalan malzemelerini çıkarmak için içeri girdi. İki hurdacı da çöken binadaki demirleri toplamaya başladı. Alevlerden etkilenen yandaki bina bu sırada büyük bir gürültüyle çöktü.

Sabah yandı, öğlen çöktü

Enkaz altında kalan tesisatçı Turgut Peker ile 2 kişi yaralı halde itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Öte yandan akşam saatlerinde yakınlarının ‘ulaşamıyoruz’ ihbarı üzerine yine hurdacılık yapan Ramazan Uygun (16) ve Emircan Tunç (18) için de arama çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde Uyun ve Tunç’a binanın enkazı altında ulaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuklar müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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