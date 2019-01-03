Sabah yandı, öğlen çöktü
İstanbul Fatih’teki Yedikule Mahallesi’nde bulunan Gençağa Sokak, bir gün içinde iki facianın adresi oldu. Sabah 05.30 sıralarında 3 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Alevler yanındaki iki binaya da sıçradı. Müdahaleyle yangın söndürülürken, yandaki ahşap bina harabeye döndü. Alevlerin sıçradığı yan binada tesisatçı dükkânı bulunan Turgut Peker, öğlen saatlerinde içeride kalan malzemelerini çıkarmak için içeri girdi. İki hurdacı da çöken binadaki demirleri toplamaya başladı. Alevlerden etkilenen yandaki bina bu sırada büyük bir gürültüyle çöktü.
Enkaz altında kalan tesisatçı Turgut Peker ile 2 kişi yaralı halde itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Öte yandan akşam saatlerinde yakınlarının ‘ulaşamıyoruz’ ihbarı üzerine yine hurdacılık yapan Ramazan Uygun (16) ve Emircan Tunç (18) için de arama çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde Uyun ve Tunç’a binanın enkazı altında ulaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuklar müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
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