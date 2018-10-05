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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
05.10.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Sokaklar göle döndü, evleri su bastı! Yağmur sandılar ama...

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DÜZCE'de, ana su şebekesi hattının patlaması sonucu sokaklar göle döndü, 10'a yakın evi su bastı. Ev sahipleri ve itfaiye ekipleri, motorlarla evlere dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

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  • Ana su borusu patladı evleri su bastı
  • Ana su borusu patladı evleri su bastı
  • Ana su borusu patladı evleri su bastı
  • Ana su borusu patladı evleri su bastı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Asar Deresi kıyısındaki ana su şebekesi, bugün saat 06.30 sıralarında patladı. Fatih, Vural ve Dere sokaklar göle döndü, 10'a yakın evi su bastı. Su baskını yaşanan evlerdekiler, Asar Deresi'nin taştığını sandı. Ancak bir süre sonra kente su veren ana su borusunun patladığı anlaşıldı. Suyun dolduğu evlerde, eşyalar kullanılmaz hale geldi. Sokaklarda ise yürümek mümkün olmadı. Bir süre sonra bölgeye ulaşılan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, suyu kesti. Ev sahipleri, suları, etraftan buldukları su tahliye motorları ile tahliye etmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri de su tahliyesine başladı. Evlerini su basan bazı kadınların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Evini su basan bir kişi, "Saat 06.30 sıralarında su sesini duyduk. Biz önce yağmur yağıyor ve Asar Deresi taştı sandık. Ancak anladık ki ana su borusu patlamış. Altyapı da yetersiz olduğu için sular evlere kadar girdi" dedi.

 

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