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    Sabah saat 05.00... Feci kaza

    DHA
    25.03.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı’nda Edirne istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki Ermenistan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobil içerisinde bulunan 3’ü kadın 4 kişi hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Kazaryan hayatını kaybetti.

    Sabah saat 05.00... Feci kaza

    TAVANI BİLE DELİNDİ

    Tavanı dahi delinen aracın neden olduğu kazada kaldırım taşlarının da yola savrulduğu gözlendi. Aracın patlayan deposundan ise yağlar yola aktı. İBB ekipleri ise olay yerinde çalışma yaptı. 

    Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan’ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: trafik kazası , fatih , gündem
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