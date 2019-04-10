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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
10.04.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Sabah otomobilini o halde görünce şoke oldu!

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MERSİN'de, Yunus Emre Gürler'e ait otomobilin 2 tekerleği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

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  • Otomobilin tekerlerini çaldılar
  • Otomobilin tekerlerini çaldılar
  • Otomobilin tekerlerini çaldılar
  • Otomobilin tekerlerini çaldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi 5790 Sokak'ta oturan Yunus Emre Gürler, saat 01.00 sıralarında 33 BCR 33 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. İlerleyen saatlerde aracın yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kriko ile kaldırdıkları otomobilin sağ ön ve arka tekerlerini söktü. Aracı da parke taşları üzerine oturtan şüpheliler, tekerlekleri alarak kaçtı.

Sabah otomobilini o halde görünce şoke oldu

Gürler'in sabah ekmek almaya giden kardeşi, binadan çıktığında otomobilin tekerlerinin olmadığını görünce ağabeyine haber verdi. Otomobilinin yanına gelen Gürler, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için parmak izi çalışması yaptı.

Yaşadığı şaşkınlığı basın mensupları eli paylaşan Gürler, "Sabah kalktığımda kardeşimi ekmek almaya yolladım. Geldiğinde, 'Abi lastikler yok' dedi. Baktım gerçekten de lastikler yok.

Polisler geldi fotoğraflarını çekti. Araç bu halde. İlk duyduğumda şaşırdım, 'Nasıl olur?' dedim. İlk başta kardeşim şaka yapıyor sandım. 2 lastik yerinde, diğer 2'sini söküp götürmüşler.

Biraz vicdanlı davranmışlar, ama araca zarar vermişler. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. İlk kez başıma geldi. Sokakta bir sürü araç var, bizim araca gelmişler, bizim aracın lastiklerini sökmüşler" diye konuştu.

 

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