Sabah akşam dövmüşler...

Adalet Bakanlığı müfettişinin ulaştığı sayım görüntülerine göre Yurdakul, sabah sayımında bir başmemur ve üç infaz koruma memurunun önünde dengesini yitirip yere yığıldı.

Raporda, “Bir ara yere kapaklanacak kadar bir hal almasına ve bu durumun adı geçen memurların gözleri önünde cereyan etmesine rağmen bir iki metre önlerinde olanları ‘Ne oldu buna’ dercesine görmezden gelerek ve hiçbir müdahalede bulunmaksızın çıkıp gittikleri” belirtildi.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürülüğü’ne bağlı bir müfettişin 2 Şubat 2018 tarihli raporu, Ulaş Yurdakul Davası’nın görüldüğü Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Raporda, bugüne dek haberdar olunmayan Kepsut Cezaevi’ne ait sayım görüntülerine yer verildi.

Sabah görüntülerine göre Yurdakul, istisnasız bir şekilde, kendisini döven Serkan Evran solunda, koğuş ağası Nihat Şen solunda duracak şekilde sayıma katılıyor. Yurdakul’un 12 Aralık 2016 günü saat 08.14’te sabah sayımı için beklerken güçlükle ayakta durduğu belirtiliyor. Odaya giren Başmemur Nizamettin Aydoğmuş ile infaz koruma memurları Barış Özkan, Necdet Burak Karabay ve Emre Uz’un karşısında önce sendelediği ve dengesini yitirdiği anlatılıyor. Raporda şöyle devam ediliyor:



“Baygınlık hali gibi bir duruma olmasının Şen ve Evran tarafından fark edilmesi üzerine kollarına girilerek ve ayakta durmasına gayret edildiği, bir ara yere kapaklanacak kadar bir hal almasına ve bu durumun adı geçen memurların gözleri önünde cereyan etmesine rağmen takriben 1-2 metre önlerinde olanları ‘Ne oldu buna’ dercesine görmezden gelerek ve hiçbir müdahalede bulunmaksızın çıkıp gittikleri...”

Yurdakul’un 17 ve 23 Aralık’ta sayıma katıldığı ancak yürürken zorlandığı kaydediliyor.

ÖLDÜRESİYE DAYAK



9 Aralık’tan 21 Aralık’a kadar her akşam sayımından önce ya da sonra Yurdakul’un dövüldüğü görülüyor. Akşam sayısı görüntülerine göre Yurdakul’un son günleri şöyleydi:



9 Aralık: Akşam sayımında 7 ve 8 Aralık’a göre yürüyüşünün biraz zayıfladığı

12 Aralık: Nihat Şen’in Ulaş’a birşey anlattığı ve sayım sonrası Ulaş’ı Nihat’ın odasına götürdükleri

14 Aralık: Sayım sonrası Ulaş’ın odadan çıkması sonrası memurların arkasından çaresiz bir tavırla bakındığı,

15 Aralık: Ulaş’ın darbe almış gibi çok zor yürüdüğü, eliyle sol tarafını tuttuğu, memurlar gelmeden önce birşeyler anlattığı, Nihat’ın 19.13’te sağ eliyle Ulaş’ın yüzüne sert bir tokat vurduğu, birkaç saniye sonra memurların içeriye girdiği, sayım sonrası ayrılmaları üzerine mahkumların bir müddet ayakta beklediği, saat 19.14’te Nihat’ın bir kez daha sert şekilde Ulaş’a yumruk vurduğu, yere düşmek üzereyken Evran tarafından tutulduğu, Ulaş yatağına gittiği esnada Nihat’ın arkasından vurduğu, saat 19.15’te Nihat’ın Ulaş’ın yanından ayrılarak odasına yöneldiği, çevredekilerin bakış ve hareketlerinden muhtemelen merdiven altında da Nihat’ın Ulaş’ı dövmüş olabileceği...

16 Aralık: Sayımdan bir saat önce Ulaş’ın Nihat’ın odasından çıktığı, bir sandalyede yaklaşık 60-70 dakika kadar hiç ayağa kalkmadan beklediği, akşam sayımında hazırda durduğu

17 Aralık: Ulaş’ın sol kasık tarafını tuttuğu, yürüyüş ve hareketlerinin zayıfladığı,

18 Aralık: Hereketlerinin zayıfladığı,

20 Aralık: Sayım sonrası memurlar çıktıktan üç beş saniye sonra kapıya yönelmekle birlikte bir mahkumun önüne geçerek gitmesine müsaade etmediği ve oda içerisine yöneldiği,

21 Aralık: Ulaş’ın Nihat ve adamlarının kaldığı bir ya da iki no’lu odadan çıktığı, hareketlerinin cılız ve zayıf olduğu...

GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ Mİ



Bu arada, 23-31 Aralık 2016 arasındaki görüntülerin ilkin savcılıkça istenmediği, sonradan talep edildiğinde “Cihaz bozuk” denildiği, buna karşın arıza formunun gösterilmediği vurgulandı. Kaldı ki 3 Temmuz tarihindeki arıza formunun, savcılığın istem yazısından dört ay sonra tutulduğu tespit edilerek, ”Bu konuda ciddi şüpheler oluşmuştur” denildi. Yurdakul’un dövülerek öldürülmesine ilişkin yedi tutuklu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ikisi hakkında ‘suçu bildirmeme’ suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde; birinci müdür Bekir Karataşoğlu ve ikinci müdür Gamze Türkoğlu ile dokuz gardiyan ve bir sağlık memuruna ‘görevini kötüye kullanmak’ suçundan Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması bugün görülüyor.