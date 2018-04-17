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    Sabah 05:30'da operasyon... Çok sayıda gözaltı

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul (DHA)
    17.04.2018 - 07:27 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Narkotik Polisi'nin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye’deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy ve Ümraniye’de 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri’nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sırasında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere ve şahıslara yönelik yapılan operasyonda polis helikopteri havadan özel harekat timleri de karadan yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Çekmeköy’de bir adrese yapılan baskında içeri giren Özel Harekat Timleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra çevre güvenliği aldı.

    GÜVERCİN KULÜBESİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ

    Evde yapılan aramalardan sonra Özel Harekat Timleri evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi.

    ARAMALAR DEVAM EDİYOR

    Polis tarafından 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, 16 kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. 

    Sabah 05:30da operasyon... Çok sayıda gözaltı

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , NoMobil , gündem
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