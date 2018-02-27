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    Sabah 05:30'da operasyon... Çok sayıda gözaltı...

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Erhan TEKTEN/İstanbul (DHA)
    27.02.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de önceden belirlenen bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Saat 05.30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Kağıthane Telsizler Mahallesi Canan Sokağa gelen ekipler, bir binanın ikinci katına girdi. Evde bulunan bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

    MARKETTE PİTTBUL CİNSİ KÖPEK BULUNDU

    Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adresler tek tek arandı. Şüphelilere ait bir markete giren polisler içeride Pittbul cinsi köpekle karşılaştı. Dükkan sahibi gelip köpeği çıkardıktan sonra polis içeri girerek arama yaptı.

    HASSAS TERAZİ VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para, bir adet tabanca, hassas terazi ve pompalı tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

    Sabah 05:30da operasyon... Çok sayıda gözaltı...

    Etiketler: İstanbul , Kağıthane , uyuşturucu , uyuşturucu operasyonu , narkotik , pittbul , son dakika
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