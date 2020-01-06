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Haber Giriş: 06.01.2020 - 20:23,Son Güncelleme:/

Saatlerdir haber alınamıyor! Gülistan her yerde aranıyor...

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Saatlerdir haber alınamıyor! Gülistan her yerde aranıyor...

Tunceli'de 24 saattir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan haber alamayan Diyarbakır’daki ailesi, Tunceli’ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Dün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu ve arama çalışması yapıldığı aktarıldı.

Saatlerdir haber alınamıyor Gülistan her yerde aranıyor...

Öte yandan polisin kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldığı belirtildi.

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