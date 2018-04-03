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    Saatlerdir aranıyordu, Berhan'dan acı haber geldi

    İHA
    03.04.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

    Van’ın Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak’tan acı haber geldi. Evden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu.

    Merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk dün akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı.

    Jandarma, UMKE ve AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi çocuğun evinin yakınları ve dağlık arazide, polis ve jandarma dalgıçları ise mahallenin yakınından geçen Şamran Kanalı'nda arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince arama çalışmalarına ara verildi.

    Sabahın erken saatlerinde UMKE, AFAD, jandarma ve polis dalgıçları aynı bölgede yaptıkları aramada, evlerine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kanal içerisinde çocuğun cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesiyle sudan çıkarılan Berhan'ın cenazesi detaylı otopsi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Saatlerdir aranıyordu, Berhandan acı haber geldi

     

     

    Etiketler: NoMobil , gündem
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