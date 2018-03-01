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    Saatlerdir aranıyor... Yardım istedi...

    AA
    01.03.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için gece uçabilen bir helikopter ve 2 bot ile arama çalışması başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, "Aquabellatrix" isimli teknelerinin öğle saatlerinde su aldıkları yönünde yardım istedi. Daha sonra tekneyle irtibat kesildi.

    112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığından gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi.
    Tekneyi arama çalışmaları devam ediyor.

    Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethiye ilçesinden denize açılan ve yardım çağrısı alınan bir tekneyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Teknenin batıp batmadığının henüz belli olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bir teknenin denize açıldığı ve yardım çağrısı var. Batıp batmadığı yönünde bir emare bulunamadı. Teknede iki kişi olduğu söyleniyor ancak bu bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar tekneye ulaşılmış değil. Arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

     

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    Etiketler: Muğla , Kayıp , arama çalışmaları , son dakika
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