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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
23.08.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Saatlerce süren çile! Kuyruk 7 kilometreyi buldu

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Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Temmuz ayı ortalarında baba ocaklarına gelen gurbetçilerden izinlerini bitirenler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Hafta başında yaşadıkları ülkelerde olmak isteyen ve pazartesi iş başına yetişmek için yola çıkan gurbetçiler Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. 
En çok yoğunluk ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Bazı yerlerde 4'erli, 5'erli sıra halinde 7 kilometreye ulaşan araç kuyruğu nedeniyle vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.  Hava sıcaklığının artmasıyla özellikle bebekli aileler için kuyruk çileye dönüşüyor. 8-9 saat kuyrukta bekleyen gurbetçiler sınır kapılarını geçmelerinin ardından kendilerini bekleyen yüzlerce kilometrelik yolu da düşünüyor. 

Bulgaristan'ın gümrük sahası dolu 

Edirne'deki sınır kapılarında oluşan yoğunluğa Bulgaristan'ın cevap veremediği öğrenildi. Türk tarafından işlemleri kısa sürede tamamlanan vatandaşlar, Bulgaristan'ın gümrük sahasının dolu olması ve her aracın aranması nedeniyle geçiş için beklemeye devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle Edirne - Kapıkule yolunda da araçlar birikiyor. Türkiye'deki tatilinin ardından Almanya'ya dönen İbrahim Beyazkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Kapadokya ve sahilleri gezdiklerini belirten Beyazkuş, "Tatil iyiydi ama dönüş işi olmadı. Yaklaşık 7 saattir burada kuyrukta bekliyoruz. 1-2 saat daha bekleriz. Geride kalanlara sağlık ve mutluluk diliyorum." diye konuştu. 

"Acil çare bulunması lazım" 

Almanya'ya dönen Arif Zengin ise tatilini memleketi Kırşehir'de geçirdiğini ifade ederek, "Saat 03.00'ten beri sırada bekliyoruz. Gerçekten çile çekiyoruz. Buna acil çare bulunması lazım." dedi.

Hollanda'ya giden Erdal Gökdemir de yıllık iznini ailesiyle Türkiye'de geçirdiğini dile getirdi. Kurban Bayramı'nı da akrabalarıyla birlikte geçirdiği için mutlu olduğunu anlatan Gökdemir, "Büyüklerimizi ziyaret ettik, bayramlaştık. Şimdi de dönüş yolundayız. Çok bekledik, 8 saattir kuyrukta bekliyoruz. Allah herkese hayırlı yolculuklar nasip etsin." şeklinde konuştu. 

Hollanda'ya dönen Cemal Kuş da tatilini ve Kurban Bayramı'nı Aksaray'da geçirdiğini aktardı. Dönüş yolunun çileli olduğunu aktaran Kuş, "Yaklaşık 10-12 saattir yolculuk yapıyorum, sınır kapısına ulaştık burada da uzun süredir bekliyoruz. Yetkililerin bir an önce bu kuyruklara çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

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