MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSaatler sonra böyle bulundular!
GeriGündem Saatler sonra böyle bulundular!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 00:21,Son Güncelleme:/

Saatler sonra böyle bulundular!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saatler sonra böyle bulundular!

Samsun'un Atakum ilçesinde kaybolan iki çocuk yaklaşık 8 saat sonra evlerine döndü.

Alınan bilgiye göre, Küçükkolpınar Mahallesi'nde 9 yaşındaki Muhammet Gültek ile 8 yaşındaki arkadaşı İnanç Efe Kartal, gezmek amacıyla evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailelerinin ihbarı üzerine itfaiyenin arama kurtarma ile polis ekipleri, iki arkadaşın bulunması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 8 saattir aranan çocuklar, evlerine dönünce çalışmalar sonlandırıldı.

Çocuklarının döndüğünü gören Kartal'ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle