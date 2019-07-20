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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.07.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

Saatler sonra acı haber geldi! Geriye bu görüntü kaldı

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Saatler sonra acı haber geldi! Geriye bu görüntü kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arkadaşları ile girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. 

Olay, 16.00 sıralarında Körfez 95 Evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez sahilinde denize giren Suriye uyruklu 4 çocuk bir anda çırpınmaya başladı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 çocuk sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1'i olay yerinden kaçarken, Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar sevk edildi. 

Saatler sonra acı haber geldi Geriye bu görüntü kaldı


9 yaşındaki Abdülhalik’in cansız bedenine ulaşıldı 

Olay yerine gelen dalgıçlar botlarla denizi tarayarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıç ekipleri, deniz polisi ve çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Körfez sahilinde arama çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Abdülhalik’in cenazesi sahile getirildi. Küçük çocuğun cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Saatler sonra acı haber geldi Geriye bu görüntü kaldı


“4. ÇOCUĞU ALAMADIM DİYE İÇİM İÇİMİ YİYOR” 

Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuğu kurtaran Erol Değer isimli vatandaş, çocuklardan birisini kurtaramadığı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, “Olay, dört kardeşimiz iskeleden atladılar. Saat 12 yönüne geldikleri zaman zaten yorgun hale düştüler. Ben de kendim o esnada kafede oturup çay içiyordum. Çocuklarım da burada plajda eğleniyorlardı. Ben onlardan 4 tanesinden 1 tanesini aşağıya batıp çıkarken gördüm. Gördüğüm zaman ben fırladım bir vatandaş olarak koşa koşa gittim. Bunlar 4 kişiydiler, 3’ünü aldım. Çünkü onlara biri müdahale etmeseydi o 3 çocuk da gidecekti. Çocukları çıkarttığımda onlar da bitkin haldeydiler. Geriye döndüm 4. çocuğu bulamadım. Bu şekilde yardım ettim bir baba olarak elimden geleni yaptım. Onlarda bizim evlatlarımız kardeşlerimiz. Üzüldüm, 4. çocuğu alamadım diye içim içimi yiyor ve halen de aynıyım” dedi. 

Saatler sonra acı haber geldi Geriye bu görüntü kaldı

Saatler sonra acı haber geldi Geriye bu görüntü kaldı


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