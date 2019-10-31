Saatler ne zaman geri alınacak? Saatler geri alınacak mı?
Ekim ayının son gününe giren vatandaşlar, son günlerde kış saati uygulaması hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve havanın erken kararmaya başlaması beraberinde, saatlerin geri alınıp alınmayacağı sorusunu da getirdi. Peki, saatler ne zaman geri alınacak? Saatler geri alınacak mı?
Üç yıldır yürürlükte olmayan kış saati uygulamasının bu yıl, kullanılıp kullanılmayacağı, vatandaşların son günlerde merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Bu hususta bilgi almak isteyen vatandaşlar, 'Saatler ne zaman geri alınacak?' ve 'Saatler geri alınacak mı?' sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.
Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.
Yani kış saati uygulaması bu yıl da olmayacak.
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