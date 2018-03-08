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    Saatler kala uyardı: Gerekli cevabı veririz

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

    ABD'nin çok sayıda ülkenin tepkisine yol açan ek gümrük vergisi kararının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasına saatler kala Çin'den uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile bir ticaret savaşı durumunda gereken tepkiyi vereceklerini söyledi ve bu savaşın bütün taraflara zarar vereceğine dikkat çekti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, ithal alüminyumuna yüzde 10'luk gümrük vergilerini bu hafta devreye alması bekleniyor ancak Beyaz Saray, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Meksika, Kanada ve bazı ülkeler için 30 günlük bir muafiyet olabileceğini açıkladı.

    HEDEF ÇİN MALLARI

    Gümrük vergileri, özellikle Çin'den gelen ucuz ithalatın engellenmesini hedefliyor. Trump, bu gibi ithalatın ABD endüstrisine ve istihdamına zarar verdiğini söylüyor.

    TRUMP'A ÜLKESİNDE TEPKİLER YÜKSELİYOR

    Trump yönetimi, vergilerin ekonomideki olası etkileri hakkında kaygı duyan önde gelen Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin ve şirket yöneticilerinin eleştirileriyle karşılaşıyor.

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    DOĞRU YOL DEĞİL!

    Wang, Çin parlamentosunun yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Çin ve ABD'nin rakip olmalarına gerek olmadığını ve tarihin ticaret savaşlarının, sorunların çözümünde doğru yol olmadığını gösterdiğini söyledi.

    Wang, "Özellikle bugünün küreselleşen dünyasında, ticaret savaşı yapmayı seçmek yanlış bir reçete olur. Sonucun zararlı olması kaçınılmaz" dedi.

    "ÇİN GEREKLİ VE HAKLI BİR TEPKİYİ VERMEK ZORUNDA KALACAK"

    Wang, Çin'in modernleşme yolunda daha çok mesafe alması gerektiğini ve "ABD'yi yerinden etmeyi" ne istediğini ne de buna ihtiyaç duyduğunu söyledi.

    2 AY İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    İthal çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük vergilerinin iki ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak ekonomistler Çin'in çok az etkileyeceğini tahmin ediyorlar. Capital Economics'in tahminlerine göre Çin'in ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatı, kendi GSYH'sının yüzde 0.1'inden daha az.

     1 MİLYAR DOLAR DÜŞÜRÜN ÇAĞRISI

    Ancak Trump dün gönderdiği Twitter mesajlarında, Çin'den, ABD ile ticaretinde verdiği ticaret fazlasını bu yıl içinde 1 milyar dolar düşürmesi için hazırlık yapmasını istedi. Çin geçen yıl ABD ile yaptığı ticarette 372.2 milyar dolar fazla elde etti.

    Etiketler: ABD , Çin , Çelik
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