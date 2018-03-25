Saatler ileri alınacak mı? 25 Mart saat kaç?

Saatler ileri alınacak mı sorusu, 25 Mart'ın ilk dakikaları itibariyle araştırılmaya başlandı. Analog saat kullananlara nazaran dijital saat kullanıcılarının endişelenmesine sebep olan saatlerin ileri alınması, geçtiğimiz yıl birçok cihazda otomatik olarak gerçekleşmişti. Peki bu yıl saatler ileri alınacak mı? İşte, saat kaç sorularını yönelten vatandaşlar için saatler ileri alınacak mı konusunun detayları

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Yaz saati uygulaması kapsamında, Kuzey Amerika başta olmak üzere, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Güney Amerika'nın bir bölümü ve Avustralya Kıtası'nın bazı kesimleri, saatlerini bir saat ileri alacak. Fakat, Türkiye başta olmak üzere Rusya, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın büyük bölümü gibi büyük bir çoğunluk ise bu uygulamaya katılım göstermeyecek.

Bu uygulamanın hangi ülkeler tarafından uygulandığını net bir şekilde sistemlerine tanımlayamayan önde gelen dijital platformlar, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kullanıcılarda bazı mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor.

Bu sorunla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar Android ve İOS işletim cihazlarında bazı küçük ayarlamalarla sorunu çözebiliyor;

Telefonunuzun ayarlar kısmından tarih saat sekmesini tıklayıp saat ayarlarına geçebilirsiniz. Bu ayarlar içinden güncel saat bilgileri adımlar şöyledir.

Android için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik tarih ve saat ayarını kapatıp henüz değişmeyen saatinizi kullanabilirsiniz.

İOS için Ayarlar > Genel > Tarih & Saat > Otomatik saat sekmesini kapalı konuma alıp alttaki açılan menüde çıkan saat özelliğini, eğer değişmişse analog bir saat yardımıyla güncel saat bilgisi ile güncelleyebilirsiniz

ŞU AN SAAT KAÇ?

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir.