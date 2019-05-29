Saat kaçta sahur yapılacak? Tüm illerin sahur vakitleri ve 2019 imsakiye bilgileri
Mübarek ramazan ayının son beş gününe girdiğimiz günlerde, vatandaşların sahur ve iftar saatlerine yönelik araştırmaları devam ediyor. Yurt genelinde, ikamet ettikleri ilde sahurun kaçta yapılacağını öğrenmek isteyenler, Diyanet'in yayınladığı imsakiye bilgilerini merak ediyor. Peki, sahur saat kaçta yapılacak? İşte, tüm illerin sahur vakitleri ve 2019 imsakiye bilgileri.
Saatlerin gece yarısına doğru ilerlemesi ile ertesi gün tutacakları oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden il il sahur saatlerini araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar, 'Bu gece sahur saat kaçta yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet'in yayınladığı il il sahur vakitleri...
SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre, bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da saat 03:34'de, Ankara'da 03:26'da, İzmir'de 03:58'de sahur yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar ve sahur saatlerini öğrenebilir.
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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