Saadet'ten 'provokasyon' uyarısı

‘Seçim ve İletişim Stratejileri’ başlığıyla partililere iletilen uyarılardan bazıları özetle şöyle:



“Sahada çok güzel anlar yaşayacağınız ve çok güzel, olumlu insanlarla karşılaşacağınız gibi çok olumsuz, kızgın, saldırgan veya gerçek manada hasta kişilerle de karşılaşabileceğinizi unutmayın.



Sahada, konuşma ve davranışlarınızda kızmayın, öfkelenmeyin, bağırıp çağırmayın, hiç kimse ile alay etmeyin, kimseye hakaret, küfür etmeyin.



İnsanlar herhangi bir konuda sizi oyalamak, sizinle eğlenmek, hatta alay etmek, provoke etmek, kızdırmak, size çelme takmak için soru sorabilir. Tartışmaya girmemek gerekir. ‘Allah herkese selamet versin’ veya ‘Yolunuz açık olsun’ demek yeterlidir.”