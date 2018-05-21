Saadet’teler

Refah Partisi’nden (RP) Cizre Belediye Başkanlığı, yine Refah Partisi’nden ve Fazilet Partisi’nden (FP) milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de Saadet’in Diyarbakır listesinin başında yer aldı. Haşimi, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den, 1 Kasım seçimlerinde ise bağımsız milletvekili aday adayı olmuştu.

Saadet Partisi listesindeki önemli sürprizlerden biri de Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan, geçmişte Ankara DGM’de (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) görev alan emekli hâkim Tanju Güvendiren’in Ankara 1. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi oldu. Konya’nın eski belediye başkanlarından Mustafa Özkafa da Saadet tarafından Konya’dan aday gösterildi.

KAMALAK’IN OĞLU ADAY

Eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak ile SP’nin etkili isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün gelini, partinin İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk ve akrabası Malatya İl Başkanı Mehmet Kaya Asiltürk de aday gösterildi.