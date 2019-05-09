Saadet’te istişare
YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal ettiği İstanbul seçimlerine ilişkin yol haritasını belirlemeye çalışan Saadet Partisi’nde, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için adaylarını çekmeleri önerisi gündeme geldi. Bu önerinin dillendirildiği önceki günkü Başkanlık Divanı’nda aynı adayla devam edilmesi görüşü daha ağır bastı.
Partinin 23 Haziran kararı, Genel İdare Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu toplantılarının ardından netleştirilecek. Kulislerde ise özellikle partinin genç kuşağının İmamoğlu’na açıktan destek verilmesini savunduğu konuşuluyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında, 23 Haziran kararlarını geniş bir istişareden sonra vereceklerini belirtirken, “Seçimler mevcut haliyle devam edecek” sözleriyle de aynı adayla devam edebileceklerinin mesajını verdi. Karamollaoğlu, YSK’nın İstanbul kararı için de, “Bu, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, hukuk kurallarının hiçe sayılmasıdır. Bir faciadır, cinayet mesabesindedir, hukukun katledilmesidir” dedi.
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