Saadet Partisi’ne icra yoluyla tahliye
ESKİ başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün açtığı dava nedeniyle Saadet Partisi’nin Balgat’taki Genel Merkez binası icra yoluyla tahliye ediliyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi’nin verdiği tahliye kararının onanmasına ilişkin Yargıtay kararı dün icra memurları tarafından Saadet Partisi yöneticilerine tebliğ edildi. Parti yönetimine binayı boşaltmaları için bir aylık süre verildi. Saadet Partisi’nin avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, mahkemenin binanın tapu kaydı için parti lehine “Satılamaz, herhangi bir şekilde bir tasarruf işlemine maruz bırakılamaz” şeklinde tedbir koyduğunu da kaydederek şunları söyledi:
TAPU DAVASI SÜRÜYOR
“Kendilerinden uygun bir süre talep ettik. Fakat bir an önce çıkmamız gerektiğini söylediler. Burası genel merkez binası. Taşınma süreci birkaç ayımızı alacak diye ifade etmemize rağmen bize böyle bir süre verilmedi, 15 gün söylendi. İcra memurunun inisiyatifiyle de tarafımıza bir aylık bir süre verilmiş oldu. Gayrimenkulün aynına ilişkin davamızda ise mahkemenin tedbir kararı halen devam ediyor.” Kulislerde Fatih Erbakan’ın, binayı 23 Kasım’da kuracağını açıkladığı partisinin Genel Merkez binası olarak kullanmayı planladığı konuşuluyor.
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